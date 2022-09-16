20
Регіони
Тег:
20

ЗСУ попередили про загрозу – на окупованих територіях росіяни готують провокацію

Дата
оккупанты на юге готовят провокации - ВСУ предупредили об угрозе

Війська РФ готують провокацію під “чужим прапором” на окупованих територіях. ЗСУ попереджають про небезпеку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування “Південь”, передає NNS

Жителям тимчасово окупованих територій слід врахувати, що необхідно утриматися від відвідування громадських місць в період з 17 по 20 вересня.

ЗСУ попередили про загрозу – на окупованих територіях росіяни готують провокацію

“Окупаційними військами готуються диверсії з використанням одягу Збройних сил України та Державного Прапора. Ворог буде намагатися дискредитувати наші підрозділи інсценуванням негідних вчинків і провокацій”, – йдеться в повідомленні.

ВСУ закликають українців до пильності.

Чому українців закликають не віддавати дітей у школи на окупованих територіях

To Top