Жінки ВПО можуть отримати до 2000 доларів на бізнес — залишився день для подачі заявок

Жінки ВПО у двох областях можуть отримати до 2000 доларів на бізнес. Також це стосується місцевих мешканок, які проживають в даних регіонах. НСН з посиланням на благодійну організацію Eleos повідомляє, що залишився лише один день для того, щоб подати заявку, і розповідає, як це зробити.

В рамках програми її учасницям допоможуть відкрити власну справу та навчать основам підприємництва.

Жінкам-переселенкам, які тимчасово проживають у Києві, Київській або Чернігівській областях, а також місцевим мешканкам цих регіонів пропонують пройти безкоштовне бізнес-навчання. Також у учасниць буде можливість отримати фінансову допомогу на старт власної справи.

Організатори зазначають, що у кожному регіоні для участі в програмі відберуть 15 жінок.

Вони зможуть безкоштовно пройти навчання та отримають можливість залучити грант до 2 тис. доларів — його можна буде витратити на закупівлю необхідних компонентів для старту власного бізнесу.

Встигнути подати заявку на участь у програмі треба до 24 квітня включно (тобто до 23:59 понеділка).

Жінки ВПО можуть отримати до 2000 доларів на бізнес: як подавати заявку

Для того, щоб пройти навчання у Києві, слід заповнити форму за цим посиланням.

Мешканкам Київської області можна зареєструватися тут,

Чернігівська область – тут.

Перевага буде надаватися жінкам із вразливих категорій населення (безробітнім жінкам; жінкам, які мають низький рівень доходу; самостійно виховують дітей; є багатодітними матерями; наявна інвалідність одного чи більше з членів родини; мають на забезпеченні осіб похилого віку; є членами сімей загиблих).