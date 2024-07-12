Жахливі руїни залишилися від будівлі ДСНС після ворожого удару у Торецьку Бахмутського району, що на Донеччині…

Рятувальники показали, як виглядає об’єкт після прильоту.

На щастя, серед особового складу ніхто не постраждав. Напередодні, через безпекову складову, Торецькі рятувальники були вимушені передислокуватися до іншого підрозділу.

Жахливі руїни на місці будівлі ДСНС після ворожого удару у Торецьку: фото

Попри всі складнощі та постійну ворожу атаку, надзвичайники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів, надавати домедичну допомогу пораненим та евакуйовувати населення на території Торецької громади. Усе заради безпеки людей! – кажуть рятувальники

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