Затримано «жирного птаха»: координатора підпалювачів автівок військових на півдні

Затримано координатора підпалювачів автівок військових на півдні. Злочинне угрупування діяло у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє СБУ, передають «Новини України – НСН».

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували кримінальне угруповання, яке виконувало «замовлення» рф на вчинення підпалів в Україні.

Затримано координатора підпалювачів автівок військових на півдні і трьох учасників угрупування

У результаті спецоперації в Херсоні, Одесі та Миколаєві затримано організатора і трьох учасників злочинної групи, яку координувала фсб.

За вказівкою окупантів їхні поплічники підпалювали службові авто Сил оборони. Пріоритетними цілями ворога були військові пікапи, які залучені до виконання бойових завдань.

Координатором групи був колишній в’язень з Херсонщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю.

До незаконної діяльності він залучив свою співмешканку та ще двох кримінальників, з якими познайомився під час перебування у тюрмі.

За даними слідства, фігуранти «гастролювали» одразу по трьох обласних центрах. Там вони спочатку відстежували авто українських захисників, а потім «погоджували» потенційні цілі з російським куратором.

Після його «відмашки» зловмисники прибували до місць паркування військових автомобілів в темну пору доби та підпалювали їх.

Фігуранти фіксували загоряння на мінівідеокамеру, а потім на флеш-носіях передавали координатору, який мав надсилати звіти фсб.

Зловмисникам вдалося підпалити п’ять транспортних засобів Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали ватажка угруповання та його співмешканку в Одесі, а двох виконавців підпалів – у Херсоні.

За даними слідства, організатор злочинної групи потрапив у поле зору фсб ще під час перебування у тюрмі.

Після виходу на волю на колишнього в’язня дистанційно вийшов представник російської спецслужби та запропонував йому співпрацю за гроші.

Під час обшуків за адресами затриманих вилучено автомат Калашникова, пістолет з набоями, гранати Ф-1 та РГД-5, флеш-носії, відеокамеру та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, скоєне за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманих.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Ще новини України: Затримано заступника Міністра енергетики України на хабарі 500 000 доларів