Затримано мера Мукачева і голову райради: їх викрито у корупції

Затримано мера Мукачева, голову райради та начальника земельного відділу Мукачівської міської ради. СБУ та НАБУ викрила посадовців у корупції міського голову та його спільників.

Про це повідомляють в СБУ, не називаючи імен, але місцевий журналіст Віталій Глагола інформує, що йдеться саме міського голову Мукачева Андрія Балогу, голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя на прізвисько “Блюк” та начальника земельного відділу Мукачівської міської ради Артура Саміляка, передають “Новини України – НСН“.

За що затримано мера Мукачева і його спільників

Посадовців підозрюють у причетності до корупційної схеми продажу місцевого стадіону “Авангард”.

Співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП викрили на Закарпатті міського голову та голову районної ради у причетності до корупційних схем. За матеріалами справи, посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

Організатор схеми – голова районної ради, є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. В минулому двічі обирався народним депутатом, у т.ч. від забороненої зараз «Партії регіонів».

Як свідчать дані слідства, на сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцем ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради.

Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи, за «занижений висновок» власникам компанії-оцінювачки дали хабар.

Унаслідок таких оборудок із землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн – продали за 9,6 млн грн.

Крім того, за матеріалами справи, міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

Наразі співробітники СБУ та НАБУ затримали міського голову, голову районної ради, ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради.

Відповідно до вчинених злочинів посадовцям, а також двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу, готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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