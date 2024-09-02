Чи є зараз загроза наступу на Херсон – відповіли у ОСУВ “Таврія”

Загроза наступу на Херсон теоретично можлива, адже Росія вважає це місто своїм, незаконно записавши до конституції чотири українські області – у тому числі і Херсонську. І, ймовірно, буде намагатися в першу чергу захопити саме ці території. Зараз ми бачимо реалізацію даного злочинного плану Путіна на Донбасі. А от чи існує така загроза зараз для Херсона?

На це питання відповів речник ОСУВ “Таврія” Дмитро Лиховій, передають «Новини України – НСН»

Чи є зараз загроза наступу на Херсон

За словами, Лиховія, операція ЗСУ в Курській області допомогла стабілізувати ситуацію на південній ділянці фронту, значно зменшивши активні ворожі штурми. Таким чином наразі немає загрози сухопутних штурмів на Херсон.

Українські війська утримують плацдарми на лівому березі Дніпра, що зменшує небезпеку форсування річки російськими військами.

Однак місто щодня зазнає обстрілів з російської артилерії.

Операція ЗСУ у Курській області допомогла стабілізувати ситуацію на південній ділянці фронту. Протягом кількох тижнів там немає активних ворожих штурмів. Однак Кремль не відмовився від своїх загарбницьких амбіцій щодо Херсона. У ЗСУ відповіли, чи існує небезпека для міста. Наразі немає жодних підстав говорити, що обласному центру загрожують якісь сухопутні штурми, – сказав Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону

Водночас військовий зазначив, що, на жаль, Херсон щодня переживає по кілька обстрілів з російської артилерії.

Втім, російський наступ йому не загрожує. Принаймні через те, що наші війська ще продовжують утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра та трохи відтісняти противника від річки. Це зменшує небезпеку форсування Дніпра з боку окупаційних військ. На лівобережжі вони мають чималу присутність. Однак переважно атакують малими штурмовими групами.

Ще новини України: Які напрямки на фронті є зоною умовного затишшя – розповіли в ОУВ «Таврія»