«За годину до смерті надіслала мені свій новий малюнок»: Сергій Жадан прокоментував загибель у Харкові 18-річної художниці

Письменник Сергій Жадан повідомив про загибель у Харкові 18-річної художниці Вероніки Кожушко. Її вбила одна із російських бомб, скинута 30 серпня окупантами на житловий квартал мегаполісу.

Сергій Жадан прокоментував загибель у Харкові 18-річної художниці

Сьогодні під час обстрілу в Харкові загинула Ніка Кожушко – дуже юна, щира і обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок. Росіяни продовжують нищити наше майбутнє. Цьому немає пояснення. І прощення теж немає, – написав вчора ввечері Сергій Жадан

Він показав останній малюнок Ніки…

А нижче – ще один малюнок Вероніки, датований 1 січня 2024 року.

Його оприлюднила Юлія Міл.

На малюнку – багатоповерхівка, з якої витікає кров…

Дівчина ніби передчувала свою загибель.

«Так відчувається існування зараз» – підписала Ніка свою роботу

Загибель юної художниці прокоментували й інші люди.

«П’ять ударів по Харкову. Безліч повідомлень. А тоді найгостріше, наче ножем, у слухавці: Ніка загинула. Їй 18. Вона тонка і якась цілковито прекрасна. Щоразу, як перетиналися у місті, захоплено спостерігала за нею. Такий промінчик світла, але водночас дуже сильний промінь. Їй 18. Вона малює. Вона дуже тонко відчуває. І, здається, сама не до кінця усвідомлює, скільки в ній усього. Вона дивиться на цей світ закоханими очима. Іронізує, як уміють лише такі, як вона. Коли вони з подругою підбігають обійнятися – обіймаю дуже ніжно, бо, здається, вони зараз злетять як кульбабки – стільки в них легкості. Можливо, щоби не злетіти, Ніка й одягала всі ці металеві разочки й перстеники… Я не можу прийняти цієї втрати. Кожушко Вероніка. Лети, дівчинко. Немає прощення твоїм убивцям» – написала знайома Вероніки Олена Рибка

«Я познайомилася з Нікою, коли вона прийшла знімати мій квартирник у «Слові». Вони прийшли трохи раніше: троє юних дівчат і один так само юний хлопець. У них була фотосесія: в кадрі — торби-шопери Нікиної роботи, листівки. На них Держпром, «Слово», Семенко, Хвильовий, Курбас. Ніка така трепетна, така юна, аж дитина. І дуже талановита. Ми говорили в «Слові» і в Літмузеї, вона так зраділа, що мені сподобалися її роботи, наче це було щось дивне. А я раділа новому знайомству в Харкові, її молодості й таланту. Ось у мене дві її картини в рамах, ми ще не встигли повісити їх на стіну. Ось торбинка з Держпромом. А Ніки уже немає. Сьогодні вона загинула під час обстрілу Харкова. Її вбила росія. Я не хочу і не можу цьому повірити. Лети, Ніко, на ту далеку райдугу, хай тобі світять зорі» – написала харків’янка Ярина Цимбал

Удар по Харкову 30 серпня: що відомо

Станом на ранок 31 серпня відомо, що кількість постраждалих у Харкові зросла до 97 людей після масованої атаки армії РФ по місту.

Про це голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов написав у своєму Телеграм-каналі.

За словами посадовця, серед травмованих 22 дітей.

Загиблих внаслідок удару – семеро.

Нагадаємо, раніше “Новини України – НСН” повідомляли, що росіяни вдень у п’ятницю, 30 серпня, влаштували масоване бомбардування Харкова. Вони випустили по місту п’ять керованих авіабомб УМПБ Д-30.

За інформацією очільника ОВА Олега Синєгубова, влучання сталися в таких локаціях міста:

Індустріальний район;

Центральна частина міста;

Слобідський район.

В Індустріальному районі Харкова спалахнув 12-поверховий будинок. Як повідомив речник Харківської міськради Юрій Сидоренко, у будинку відбулося часткове руйнування. Загорілися автомобілі.

У центрі міста окупанти влучили в землю, через що загорілася трава.

У Слобідському районі російські військові поцілили в складську будівлю. Також три будинки пошкоджені.

Станом на 22:02 30 серпня міський голова Ігор Терехов повідомив про сімох загиблих.

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