Росіяни оголосили евакуацію з окупованої Нової Каховки. Про це повідомив народний депутат з Херсонщини Сергій Хлань, передає НСН.

Росіяни оголосили про евакуацію населення з окупованої Нової Каховки, – написав Хлань на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні, 7 грудня

За його словами, ті, хто хоче, щоб їх вивезли на «безпечну територію», мають зареєструватись і 13 грудня зібратись біля лікарні.

Куди і на яких умовах повезуть — невідомо. Нагадаю, що після минулих евакуацій люди опинялись в найбільш депресивних районах росії в шоці, – написав нардеп

Як зараз виглядає місто, можна побачити у відео нижче. На вулицях неприродньо порожньо…У коментарях люди пишуть, що там залишилися переважно пенсіонери.

Росіяни оголосили евакуацію з окупованої Нової Каховки: як зараз виглядає місто: відео

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