Ворог б’є по Костянтинівці: вже троє загиблих і 5 поранених

Ворог б’є по Костянтинівці вдень 11 вересня. Є загиблі і поранені.
Про це повідомляють у Донецькій ОВА і закликають містян евакуюватися, передають «Новини України – НСН».
Близько 12:00 начальник ОВА Вадим Філашкін повідомив, що 2 людини загинули внаслідок обстрілу Костянтинівки. Росіяни завдали по місту удару зі ствольної артилерії. Загинули дві жінки віком 73 і 81 рік.
Пошкоджені 4 приватні будинки, крамниця і лінія електропередач.
А вже близько 13 стало відомо про ще один обстріл Костянтинівки — 1 загиблий і 5 поранених.
Таким чином, сьогодні росіяни двома ударами по місту вже вбили 3 людей і поранили 5.
На місці обстрілів працюють всі відповідальні служби. Остаточні наслідки встановлюються.
Ворог б’є по Костянтинівці: фото
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