Ворог б’є по Костянтинівці: вже троє загиблих і 5 поранених

Ворог б’є по Костянтинівці вдень 11 вересня. Є загиблі і поранені.

Про це повідомляють у Донецькій ОВА і закликають містян евакуюватися, передають «Новини України – НСН».

Близько 12:00 начальник ОВА Вадим Філашкін повідомив, що 2 людини загинули внаслідок обстрілу Костянтинівки. Росіяни завдали по місту удару зі ствольної артилерії. Загинули дві жінки віком 73 і 81 рік.

Пошкоджені 4 приватні будинки, крамниця і лінія електропередач.

А вже близько 13 стало відомо про ще один обстріл Костянтинівки — 1 загиблий і 5 поранених.

Таким чином, сьогодні росіяни двома ударами по місту вже вбили 3 людей і поранили 5.

На місці обстрілів працюють всі відповідальні служби. Остаточні наслідки встановлюються.

Ворог б’є по Костянтинівці: фото

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