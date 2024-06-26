Ворог атакував ракетами південь вночі 26 червня: під ударом були Одещина і Миколаївщина

Ворог атакував ракетами південь вночі 26 червня. Під ударом були Одеська і Миколаївська області.

Про це повідомили Сили оборони Півдня, передають «Новини України – НСН».

Російські війська вночі 26 червня завдали ракетних ударів по південних регіонах України. Загиблих чи постраждалих немає.

Першого удару окупанти завдали по Миколаївській області з літаків тактичної авіації керованою авіаційною ракетою. Внаслідок влучання виникло загоряння сухої трави на відкритій місцевості. Пожежу ліквідували, ніхто не постраждав.

Ще одного удару було завдано балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одеської області: у промисловому секторі було пошкоджено адміністративну будівлю.

Ще новини України: Терор прифронтових областей, ворог вбив 4 цивільних за добу, поранив 24 – подробиці (фото)