Ворог вдарив по геріатричному центру на Херсонщині: поранено медиків

Ворог вдарив по геріатричному центру на Херсонщині сьогодні вночі. Поранено медиків.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передають «Новини України – НСН».

Вночі окупанти вдарили по геріатричному центру на Херсонщини, постраждало двоє медпрацівників – розпочато розслідування, – йдеться у повідомленні

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ворог вдарив по геріатричному центру на Херсонщині: подробиці

За даними слідства, 09 жовтня близько 02:00 військові армії рф з артилерійської зброї обстріляли Степанівку у Херсонському районі.

Поцілили по території геріатричного центру.

Поранення дістали двоє медичних працівників.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Для довідки:

Геріатричний центр : установа медико-соціального профілю, призначена для надання стаціонарної та консультативно-діагностичної медичної допомоги населенню літнього віку та особам з ознаками передчасного старіння організму

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