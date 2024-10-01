Окупати вдарили по ринку в центрі Херсона: багато загиблих, їх кількість зростає (відео)

Окупати вдарили по ринку в центрі Херсона вранці 1 жовтня. Під удар потрапили цивільні люди, які прийшли сюди за покупками.

Про це повідомляють у Херсонській ОВА і прокуратурі, передають «Новини України – НСН».

Окупанти атакували ринок у середмісті Херсона. Під ударом опинилися торгівельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію.

Спочатку повідомляли про 5 загиблих, а на цю хвилину відомо вже про 7 вбитих мешканців.

Потерпілих доставили до медзакладу. Вони – під наглядом лікарів.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 1 жовтня 2024 року, близько 9:00, війська рф завдали ударів, ймовірно, зі ствольної артилерії по середмістю Херсона. Обстріл відбувся поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту.

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинули семеро цивільних — троє жінок та четверо чоловіків. Також поранено трьох містян, їм надається кваліфікована медична допомога. Дані уточнюються.

Прокурори вживають усіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, скоєних представниками збройних сил рф.

Окупати вдарили по ринку в центрі Херсона: відео

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