Сьогодні річниця удару по Яворівському полігону: скільки загинуло військових і чи покарано зрадника

Сьогодні річниця удару по Яворівському полігону на Львівщині – однієї з найстрашніших подій в історії російсько-української війни. Скільки тоді загинуло військових і чи покарано зрадника, розповів начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає НСН.

Це була неділя, 13 березня. Перші тижні повномасштабної війни, коли росіяни планували швидко захопити всю Україну, знищивши її армію і військову інфраструктуру.

Річниця удару по Яворівському полігону: скільки загинуло військових

Два роки тому цього дня на Львівщині сталася одна з найбільших трагедій за час повномасштабної війни: окупанти випустили понад 30 ракет, зокрема і по нашій області. Частину з них ППО вдалося збити. Частина – влучили у Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Яворівщині, – написав Козицький у своєму Телеграмі 13 березня

Він нагадав, що тоді загинули понад 50 військовослужбовців, більше ніж 300 отримали поранення.

Чи покарано зрадника?

Ймовірний навідник – 73-річний колишній майор КДБ Олександр Косторний, який живе на Львівщині. Його звинувачують у державній зраді. Сьогодні, за словами Козицького, у Галицькому районному суді Львова продовжать розгляд цієї справи.

Знайдемо всіх, хто допомагає pociї вбивати наших людей та нищити наші міста і села. Кожен відповість за свої дії. Спокою зрадникам, які прижилися на нашій землі, не буде ніколи. Вічна памʼять тим, кого ми втратили на Яворівському полігоні і від 2014 року. Болить за кожного та кожну. Щирі співчуття рідним. Відплата уже почалася, – написав начальник Львівської ОВА

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