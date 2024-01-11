Шоковані зухвалістю росіян – турецькі кореспонденти про удар по готелю у Харкові

Турецькі кореспонденти, коментуючи удар по готелю у Харкові, де вони якраз на той момент перебували, кажуть, що шоковані зухвалістю росіян. Про це пише Сергій Болвінов, начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області, передає НСН.

Зазначається, що в готелі, який атакували росіяни, кореспонденти турецького видання зупинялися вже не вперше. Журналіст та фотокореспондент працюють в Харківській області та фіксують воєнні злочини армії агресора. Цього разу приїхали шостого січня. Під час атаки 10 січня обидва були в своїх номерах на другому поверсі.

«Я відчув страшний вибух, слідом ще один, полетіло скло. Уламками скла мені пошкодило руку. І я одразу вибіг на вулицію. Дуже злякався за свою колегу, вона була в сусідньому номері. Це зухвала атака на звичайний готель, ми завжди там зупинялися під час відряджень, це майже середмістя, і ми не очікували, що росіяни можуть вдарить по ньому. Жодних військових там не було», – розповів журналіст слідчим

«Я почула гучний вибух, здійнявся пил, було нічого не видно. Я перебувала в такому стані, що майже нічого не розуміла, не розуміла, що відбувається. Я відчувала себе у шоковому стані, в мене полетіли уламки. Коли вибігла на вулицю, побачила там свого колегу з закривавленою рукою», – такі враження від чергового відрядження у жінки-фотокореспондента турецького видання

Службовий автомобіль, на якому журналісти їздили по Харківській області та знімали наслідки російських атак, був припаркований біля готелю і також пошкоджений внаслідок вибуху.

Обидва іноземні журналісти кажуть про те, що цей об’єкт – повністю цивільний. Цього разу вони побачили, як «воюють» росіяни, на власні очі.

Нагадаємо, раніше ми писали: Удар по готелю в центрі Харкова: багато поранених – все, що відомо (фото, відео)