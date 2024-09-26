У Вовчанську окупанти риють тунелі для переміщення між будинками

У Вовчанську окупанти риють тунелі для переміщення під містом між сусідніми будинками.

Про це, а також про загальну ситуацію на Харківському напрямку, розповіли в оперативно-тактичному угрупуванні «Харків», передають «Новини України – НСН».

У Вовчанську окупанти риють тунелі, а біля Лук’янців помітили «Ахмат»

Оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

У районі населеного пункту Глибоке росіяни вночі за допомогою БпЛА дистанційно замінували протипіхотними мінами маршрути висування особового складу Сил оборони України.

У районі Лукʼянців відмічено перебування підрозділів «Ахмат» противника.

У районі Стариці противник продовжує проводити інженерне обладнання позицій, встановлює нові інженерні загородження та проводить логістичне забезпечення.

У Вовчанську ворог посилив повітряну розвідку з метою виявлення українських підрозділів, здійснює поодинокі переміщення особового складу для поповнення поточних втрат. Також окупанти проводять інженерні роботи щодо облаштування тунелів для прихованого переміщення між сусідніми будинками.

Протягом минулої доби на Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення. Росіяни обстріляли позиції українських захисників 356 разів.

Втрати ворога за минулу добу на даному напрмяку склали 136 осіб вбитими і пораненими. Також українські захисники знищили або пошкодили 84 одиниці озброєння та військової техніки рашистів, рознесли 47 укриттів, 2 місця зберігання боєприпасів і 1 пункт зберігання пально-мастильних матеріалів.

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