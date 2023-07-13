У Токмаку знищено 200 окупантів і комендант – Федоров

У Токмаку знищено 200 окупантів і комендант, повідомляє гарячі новини з півдня законний міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає НСН.

За словами Федорова, у Токмаку сили оборони знищили близько 200 російських загарбників і так званого коменданта міста.

Вдале відпрацювання наших сил оборони по позиціям окупантів у Токмаку. Розвідники повідомляють: Ковальсько-штампувальний завод − done, мінус близько 200 російських загарбників разом із комендантом міста, ФСБ-шники в паніці вивозять свої сім’ї, – написав Іван Федоров сьогодні

Він також пообіцяв окупантам, що «за прогнозом спека лише посилюватиметься», і порадив “мандрувати на свої болота”, бо “там безпечніше”.

У Токмаку знищено 200 окупантів і комендант

Зазначимо, що сьогодні Федоров показав також відео успішної роботи ЗСУ на Запоріжжі.

На півдні нашої країни завжди найспекотніше. Особливо зараз. Прожарка на Запорізькому напрямку триває, – додав мер Мелітополя коментар до відео

А буквально годину тому Федоров повідомив про потужний вибух в тимчасово окупованому Мелітополі.

Що там трапилось у рашистів, з’ясовуємо, – написав він

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