У Тернополі масштабна пожежа: палає завод на площі 9 000 квадратних метрів (фото, відео)

У Тернополі масштабна пожежа: палає завод на площі 9 000 квадратних метрів, повідомляє НСН, посилаючись на ДСНС і LIGA.net.

У ДСНС зазначили, що у Тернополі триває ліквідація масштабної пожежі на підприємстві, про яку надійшло повідомлення на номер екстреного виклику “101” в ніч проти неділі 10 вересня.

На місце події негайно було направлено рятувальників і тактичний пожежний робот з Рівного. У гасінні беруть участь 50 рятувальників та 15 одиниць ї техніки. Орієнтовна площа горіння становить близько 9 000 м. кв. Будівля заповнена пінопластом, – повідомили в ДСНС

Додається, що станом на 05:45 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, ліквідація триває. Наразі постраждалих внаслідок пожежі не виявлено. Причини виникнення пожежі встановлюються.

Видання LIGA.net зазначає, що пожежа у Тернополі сталась саме на заводі компанії Penoboard, яка є виробником екструдованого пінополістиролу та дистриб’ютором будівельних матеріалів.

Загалом Penoboard знаходяться у двох містах України – Херсоні та Тернополі.

У Тернополі масштабна пожежа: фото, відео

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