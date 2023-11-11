Знову смертельне падіння з висоти: у Миргороді знайшли тіло 18-річної дівчини

В Україні продовжується «епідемія» смертельних падінь з висоти. Тепер у Миргороді знайшли тіло 18-річної дівчини біля підніжжя багатоповерхівки. Про це повідомляє Національна поліція у Полтавській області, передає НСН.

До Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця, що близько 3-ї години ночі 11 листопада біля покинутої багатоповерхівки в одному з мікрорайонів Миргорода виявлено тіло дівчини без ознак життя, з травмами, характерними для падіння з висоти. Поліція розпочала розслідування.

Отримавши інформацію, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановили особу померлої. Нею виявилась 18-річна місцева мешканка. Під час візуального огляду на тілі дівчини виявлені тілесні ушкодження, характерні для падіння з висоти. Наразі тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини смерті дівчини з’ясовує слідство.

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