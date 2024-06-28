У метро Києва впала під потяг і загинула жінка. Трагедія сталася сьогодні, 28 червня, вранці.

Рятувальники вже дістали тіло жінки з-під вагона метро, повідомляють у ДСНС, передають «Новини України – НСН».

За даними ДСНС, 28 червня о 10:38 надійшло повідомлення про те, що на колію під потяг метрополітену потрапила людина.

На станції метро «Золоті Ворота» жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло жінки з-під вагона.

У метро Києва впала під потяг і загинула жінка: фото

Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.