У Києві серед вулиці побили митрополита, який є військовослужбовцем ЗСУ. Жертвою нападу став митрополит Кримський та Симферопольський Православної церкви України Климент.

Інформація про це спочатку з’явилася у Телеграм-каналах, згодом подію прокоментували у поліції, передають «Новини України – НСН». Новина доповнюється…

У Києві серед вулиці побили митрополита Кримського та Сімферопольського Климента

Повідомляється, що священик, який також є військовослужбовцем ЗСУ, близько 23:00 10 вересня йшов у напрямку Михайлівського монастиря, коли на нього напали троє людей. За словами Климента, для привернення уваги нападники сказали йому “Владико, благословіть”.

Нападники, які звернулися до священника з проханням про нібито благословення, обрали для цього місце, де немає камер спостереження. Тому митрополит вважає напад спланованим.

Коментар поліції

Поліція Києва встановлює обставини події за участі священнослужителя у центрі столиці

Інформацію поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм-каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ.

Вказана подія зареєстрована, триває перевірка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим, та зʼясовує усі обставини. Додаткову інформацію правоохоронці обіцяють надати згодом.

Митрополит Кримський та Симферопольський Климент – що про нього відомо

Кли́мент (в миру Кущ Павло Миколайович; народився 9 квітня 1969 року у м. Сімферополь) — архієрей Православної церкви України (до 15 грудня 2018 року — УПЦ КП), митрополит Сімферопольський і Кримський..

Під час початку тимчасової окупації Росією Криму 2014 року і Російсько-української війни 2 березня 2014 року став живим щитом на шляху російських окупантів перед українською військовою частиною.

Незважаючи на вкрай складний стан українців в Криму після окупації, продовжував вести служби. В храмі УПЦ КП окупантами було відключено опалення, але на служби не боялися приходити кілька десятків вірян.

23 липня 2020 року Архієпископу Кримської єпархії ПЦУ Клименту в день 20-річчя його архієрейської хіротонії російські окупанти вручили постанову про знесення храму в Євпаторії.

До 2020 року Климент (Кущ) числився настоятелем парафії Воскресіння Христового ПЦУ у м. Херсон.

Виступав за звільнення ув’язненого раніше у Росії українського режисера Олега Сенцова та інших українських політв’язнів у Росії.

10 грудня 2019 оголосив у Києві біля будівлі Кабміну голодування, вимагаючи забезпечити права релігійної свободи українців у Криму. 17 грудня припинив голодування за проханням митрополита Епіфанія.

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