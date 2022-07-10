У Києві жінка кликала путіна – її провчили (відео)

У Києві жінка кликала путіна. Неадекватну любительку «руського міра» провчили, передає NNS, посилаючись на видання «Вголос», яке оприлюднило відповідне відео у Телеграм-каналі.

Повідомляється, що жінка перекинула столик з іграшками, які продавали діти, аби допомогти ЗСУ.

На захист дітей стали дорослі та провчили проросійську жінку.

На записі видно, як на любительку росіян накинулися перехожі на продавчиня. До цього вона вигукувала, що «скоро придет путин и наведет порядок».

Українофобці перекинули візок та вдарили. Згодом підійшов чоловік, який вилив на неї відерко фарби. Наприкінці відео очевидець назвав її «путінська тва*ь» та порадив більше не з’являтися на людях.

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