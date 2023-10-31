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У Чернівецькій області сьогодні горів національний природний парк (фото, відео)

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У Чернівецькій області сьогодні горів національний природний парк (фото, відео)
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У Чернівецькій області сьогодні горів національний природний парк, передає НСН. З вогнем боролися рятувальники. Вони публікують фото і відео з місця події

31 жовтня зранку у селі Підзахаричі Вижницького району виникло загорання лісової підстилки на території національного природного парку на площі близько 4 га. На місце від ДСНС було направлено 46 рятувальників та 9 одиниць техніки.

Станом на 12:30 площа пожежі  на території національного природного парку становила вже 7 га. Працівниками природного парку було створено мінералізовані смуги.

О 13:15 пожежу лісової – ліквідовано.

У Чернівецькій області сьогодні горів національний природний парк: фото, відео

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31 жовтня під ворожі удари потрапили Нікополь та три громади району

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