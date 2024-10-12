У Бучі чоловік напав на сусідів, бо його просили говорити українською: побив жінку і дитину

У Бучі чоловік напав на сусідів, бо його просили говорити українською. Причому відповідна розмова відбулася ще влітку, але чоловік, вочевидь, не забув образу і вирішив помститися. Він прийшов до квартири сусідів з дерев’яним брусом через декілька місяців…

Про це пише hromadske, посилаючись на слова постраждалої жінки та її адвокатки, передають «Новини України – НСН».

У Бучі чоловік напав на сусідів: подробиці

У Бучі, що на Київщині, на родину напав їхній сусід, бо влітку між ними стався конфлікт, і тоді чоловіка закликали говорити українською мовою. Внаслідок нападу постраждали хлопчик та його мати.

Про це повідомили постраждала Валентина Буяло та її адвокатка Катерина Українцева.

За словами постраждалої, 10 жовтня близько 20 години до них у квартиру постукав сусід. Родина неодноразово бачила його у дворі, він також є в чаті жителів будинку, тож йому відкрили двері, адже «ніякого страху не було».

«Цей Андрій (сусід) без будь-якого діалогу відразу почав завдавати ударів по голові зі словами: “Тебе не нравиться, как я разговариваю? На каком языке хочу, на том и говорю!”» — розповіла Валентина

Жінка пригадала, що в руках у сусіда був дерев’яний брус

«Ця людина навмисно йшла до нас у квартиру чинити з нами розправу! рускоязичним чєлюстям байдуже, кого вбивати», – каже вона

За два місяці до цього чоловік за кермом підрізав Валентину на дорозі. Того дня вони поговорили, і конфлікт був вичерпаний. Тоді ж жінка сказала сусідові, що потрібно переходити на українську мову.

«Після серпня ми часто зустрічались у дворі, віталися, інколи спілкувалися, жодного конфлікту не було. Два місяці сусід виношував у голові помсту, а потім напав на нашу родину», — наголосила Валентина

За її словами, внаслідок побиття виявили черепно-мозкову травму, струс мозку, також у жінки непідтверджений інсульт — постраждалу госпіталізували. Брусом сусід ударив і неповнолітнього сина, який «кинувся на захист». Дитина теж зазнала травм.

Валентина та її адвокатка зауважили, що правоохоронці внесли відомості щодо побиття в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Як розповіла Українцева, вона вже була в поліції та отримала інформацію щодо цієї справи. Але не стала розголошувати «жодних нюансів», щоб не нашкодити слідству та захистити права потерпілої.

«Я не скажу, що повністю в захваті від того, що до цього часу зробила поліція. Але принаймні зараз ми це проговорили», — зауважила адвокатка

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