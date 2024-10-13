«Ты солдат – иди копай»: українці вимагають покарати бізнесмена Сергія Положая з Дніпра

Українці вимагають покарати бізнесмена Сергія Положая з Дніпра, який дозволив собі «бикувати» і принижувати військових. Тим часом після оприлюднення відео, яке багатьох обурило, президент компанії з виробництва вікон не зупиняється – він опублікував допис в Інстаграмі.

Нагадаємо, у мережу потрапило відео, на якому Сергій Положай, гендиректор дніпровської компанії Steko називає співробітників ТЦК, що підійшли до нього, «чмошниками», яких потрібно бити. Каже, що він, мовляв гендиректор, а «ти (звертаючись до військового) солдат – іди копай».

Українці вимагають покарати бізнесмена Сергія Положая з Дніпра

Відео швидко стало вірусним, і багато хто засуджує Положая.

Обурення висловили як цивільні, так і військові.

Зокрема, військовослужбовець і громадський активіст Віктор Трегубов зазначив, що така поведінка бізнесмена вкрай негативно вплинула на бойовий дух ЗСУ. А саме від бойового духу дуже залежить ситуація на фронті.

“ТЦК — чмошники, которых надо бить”, – Сергій Положай гендиректор Steko закликає до насилля проти військових.

Гендиректор компанії з виробництва металопластикових вікон відчув себе “властєліном міра”.

Нещодавно Положай “рисачив” на своєму Bentley у Дніпрі, порушуючи ПДР, а коли його наздогнали поліцейські, то він відмовлявся виходити з машини.

А тепер я серйозно. І це, певно, до Служба безпеки України

Є така цитата, що приписують Наполеону – мовляв, на війні три чверті успіху досягаються за рахунок бойового духа.

Так от, я впевнений, що не помилюсь, якщо скажу, що дія однієї конкретної особи, генерального директора “Вікна Стеко” Сергія Положая вкрай негативно вплинула на бойовий дух ЗСУ в цілому. Бо людина висловила абсолютну зневагу до військових (“я гендиректор, а ти солдат, ***, йди, ***, копай”) що є прямим складом злочину згідно ККУ 435-1.

На щастя, це можна виправити – якщо людина понесе відповідне покарання.

Якщо ж людина його не понесе, це стане свідченням того, що будь-яка голомоза цвіль може зневажати військового, а їй за це нічого не буде, якщо хоч трішки при баблі та на свинському пафосі.

Це точно нам не допоможе» – написав Трегубов

Нижче – відео порушення Положаєвим ПДР, про яке згадує у своєму дописч військовий.

Тим часом дніпровський бізнесмен не зупиняється. Він оприлюднив допис в Інстаграмі, в якому знову принижує співробітників ТЦК, а себе називає «горою».

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