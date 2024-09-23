Але у ситуації, коли військовозобов’язаний уже оформив бронювання, ситуація із можливим штрафом може бути ускладнена для ТЦК.

Про це на порталі “Юристи.UA” написав юрист Сергій Богун, передають “Новини України – НСН”.

Штрафи за порушення військового обліку

В Україні після зміни законодавства запроваджені штрафи за неоновлення військово-облікових даних.

Та штрафують за це далеко не усіх військовозобов’язаних. Так, якщо особові дані військовозобов’язаних можна отримати з інших державних реєстрів, то штраф не повинен накладатися.

Штрафи за неоновлення військово-облікових даних: чи можуть покарати людину з відстрочкою

Чи можна оштрафувати людину з відстрочкою

Юрист Сергій Богун прокоментував також ситуацію зі штрафами, пояснивши, чи можуть оштрафувати за неоновлені військово-облікові дані військовозобов’язаного громадянина, який має оформлену відстрочку.

“Тут все залежить від підстав притягнення до адміністративної відповідальності, строку давності”, — підкреслив юрист.

Ще новини України: Ухилення від мобілізації — які штрафи загрожують порушникам правил військового обліку з 1 вересня