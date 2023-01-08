Вірний пес так і не дочекався господаря – трагедія на Київщині

Вірний пес так і не дочекався господаря, який вирішив вийти на нестійку кригу. Трагедія на Київщині сталася 7 січня. Про це повідомляє ДСНС, передає НСН.

Подія сталася на Київщині у Вишгородському районі. Опівдні 7 січня рятувальники ДСНС отримали повідомлення про те, що в с. Нижча Дубечня на озері під лід ймовірно провалилась людина.

До місця виклику одразу виїхала група водолазно-рятувальних робіт. На місці рятувальники за допомогою водолазного спорядження та рятувального човна дістали з водойми тіло чоловіка 1971 року народження. Наразі всі обставини трагічного випадку з’ясовуються.

ДСНС попереджає: не виходьте на лід особливо під час сильного перепаду температури, а також там де товщина та міцність льоду вам невідомі. Батьки – забороняйте дітям ходити на водойми!

Джерело: ДСНС

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