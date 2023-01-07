5 /5
Based on 5 ratings
13
Регіони
Тег:,
13

На Одещині під час пожежі загинули жінка і троє її маленьких дітей

Дата 🕑 < 1 хв.
На Одещині під час пожежі загинули жінка і троє її маленьких дітей
Національна служба новин - NNS

Моторошна трагедія сталася 6 січня на Одещині. Тут під час пожежі у приватному будинку загинули жінка і троє маленьких дітей, повідомляють у ДСНС, передає НСН.

6 січня о 20:00 до Служби Порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Подільському районі Одеської області, у селі Білине. На місці рятувальниками було встановлено загорання житлового будинку відкритим полум’ям.

О 20:19 пожежа була локалізована, о 20:50 – ліквідована, на загальній площі 80м².

На Одещині під час пожежі загинули жінка і троє її маленьких дітей

Внаслідок пожежі постраждав чоловік 1991 року народження (батько), якого у тяжкому стані з отруєнням продуктами горіння госпіталізовано до медичного закладу.

Загинули:

  • Жінка 1991 року народження (мати);
  • Хлопчик 2018 року народження;
  • Хлопчик 2020 року народження;
  • Хлопчик 2019 року народження.

На Одещині під час пожежі загинули жінка і троє її маленьких дітей

Причина пожежі та деталі наразі встановлюються.

Всього було залучено 2 одиниці техніки та 10 рятувальників від ДСНС Одещини.

To Top
Ще новини ⬇