На Одещині під час пожежі загинули жінка і троє її маленьких дітей

Моторошна трагедія сталася 6 січня на Одещині. Тут під час пожежі у приватному будинку загинули жінка і троє маленьких дітей, повідомляють у ДСНС, передає НСН.

6 січня о 20:00 до Служби Порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Подільському районі Одеської області, у селі Білине. На місці рятувальниками було встановлено загорання житлового будинку відкритим полум’ям.

О 20:19 пожежа була локалізована, о 20:50 – ліквідована, на загальній площі 80м².

Внаслідок пожежі постраждав чоловік 1991 року народження (батько), якого у тяжкому стані з отруєнням продуктами горіння госпіталізовано до медичного закладу.

Загинули:

Жінка 1991 року народження (мати);

Хлопчик 2018 року народження;

Хлопчик 2020 року народження;

Хлопчик 2019 року народження.

Причина пожежі та деталі наразі встановлюються.

Всього було залучено 2 одиниці техніки та 10 рятувальників від ДСНС Одещини.