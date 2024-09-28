Торецьк: сутички йдуть буквально за кожну кімнату – ось, що зробили окупанти з містом (відео)

Торецьк сьогодні – одне з тих міст, яке охоплене важкими боями і є однією з найгарячіших ділянок фронту.

Бійці бригади нацполіції “Лють” показали кадри розбитого вщент Торецька, який перебуває під постійним обстрілом з боку росіян.

Це моторошне відео коментують аналітики DeepState, передають «Новини України – НСН».

Зазначається, що одна з основних тактик ворога – знищити місто, аби його подальше утримання стало неможливим.

Вони стирають все на своєму шляху з допомогою всіх засобів, які у них є. Таку ж долю зараз переживають Вугледар, Покровськ, Мирноград, Курахове, Часів Яр та багато інших прифронтових міст та сіл, – пишуть DeepState

Зазначається, що в самому Торецьку зараз йдуть бої, де відбувається дуже близький вогневий контакт між бійцями Сил Оборони та ворогом. Сутички йдуть буквально за кожну кімнату в багатоквартирних забудовах. Противних постійно просочується піхотою в житлові квартали і намагається закріплятися. Найбільш глибоке просування в місті московити мають на вулиці Центральна.

Торецьк сутички йдуть буквально за кожну кімнату: відео

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