Росіяни тероризують Запоріжжя: серед поранених поліцейський (фото)

Росіяни невпинно тероризують Запоріжжя. В області знову є руйнування і поранені внаслідок ворожих обстрілів. Про це НСН повідомляє з посиланням на ЗОВА.

Протягом минулої доби окупанти завдали 127 ударів по 17 населених пунктах Запорізької област.і

31 ворожий БПЛА атакував Гуляйполе, Новоданилівку, Новодарівку, Малинівку, Чарівне, Малу Токмачку, Полтавку й Лугівське.

96 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Левадного, Щербаків, Роботиного, П’ятихаток, Степового та інших прифронтових міст і сіл.

Внаслідок нічного артилерійського удару по Гуляйполю поранений 67-річний мешканець міста, частково зруйнований житловий будинок, виникли пожежі.

Росіяни тероризують Запоріжжя

У Полтавці поранення отримав 37-річний працівник правоохоронних органів.

Правоохоронці продовжують евакуацію мешканців з прифронтових територій. За минулу добу дві людини – зі Степногірська і з Гуляйполя – прийняли рішення виїхати в безпечне місце.

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