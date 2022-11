Звільнення Херсона: у п’ятницю, 11 листопада, українські військові почали стрімко просуватися до міста. Російські окупанти під тиском ЗСУ вимушено відступили з Херсона.

В Херсон запустили перших іноземних журналістів

Вже сьогодні, 12 листопада, один із іноземних представників ЗМІ потрапив у місто та показав, що там відбувається, передає NNS.

Так, кореспондент SkyNews Алекс Россі опублікував щемливі відео з околиць та центра Херсона. На кадрах натовп людей з синьо-жовтими стягами радіють і плачуть.

Рано-вранці люди вже стоять в центрі міста та на околицях і дуже вдячні побачити те, про що не думали, що побачать протягом тривалого часу, якщо взагалі коли-небудь, каже він.

Россі також приймав обійми від жителів області, які висловлювали подяку, і раділи, що нарешті дочекалися деокупації.

BREAKING: Sky’s international correspondent @alexrossiSKY is welcomed by crowds of Ukrainian civilians as Sky News team are the first foreign journalists to reach the liberated city of Kherson. Live updates: https://t.co/X3flQUBL0r 📺 Sky 501, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/lGhmgzXkMA — Sky News (@SkyNews) November 12, 2022

Інші кадри з Херсона свідчать про те, що місцеві вийшли в центр міста, аби відсвяткувати свободу. Алекс каже, що жителі “дуже емоційні” і кричать “Слава Україні!”.

Треба мати те, заради чого ти живеш, і це був момент, заради якого треба жити. Визволення – це не те, що відбувається щороку, це відбувається через п’ять поколінь, і це мить, щоб залишитися, розповідає один із херсонців.

“Freedom at last”. Sky’s international correspondent @AlexRossiSKY reports from the central square of Kherson as crowds celebrate – with joy and tears – the liberation of the city. Live updates: https://t.co/X3flQUCiPZ 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/2DTZU2zikh — Sky News (@SkyNews) November 12, 2022

Водночас журналіст зауважує, що люди збираються тут і з іншої причини – тут військові налагоджують інтернет-сервіс, щоб вони могли зв’язатися зі своїми близькими вперше за 9 місяців окупації.

“We don’t have to look back anymore”. A local resident tells @AlexRossiSky that Ukrainians in Kherson can “breathe freely for the first time in eight months”, after Russian troops withdrew from the city.https://t.co/X3flQUBL0r 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/gLOhecR7Yk — Sky News (@SkyNews) November 12, 2022

Джерело: 24 канал