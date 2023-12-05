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Тег:
ВійнаДонецьк

ЗСУ контратакували біля Авдіївки та відновили втрачені позиції – ISW

Журналіст
ЗСУ контратакували біля Авдіївки та відновили втрачені позиції – ISW
Фото ілюстративне
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ЗСУ контратакували біля Авдіївки на Донеччині. Українські оборонці відновили втрачені позиції.

Як передає НСН, про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Збройні сили України атакували російські позиції в лісосмузі на південь від Степового, що поблизу Авдіївки Донецької області.

“Українські сили нещодавно контратакували поблизу Авдіївки та відновили втрачені позиції станом на 1 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 грудня, показують, як українські сили атакують російські позиції в смузі дерев на південь від Степового приблизно 1 грудня”, йдеться у звіті американських аналітиків.

Крім того, повідомляється про безуспішні наступальні операції росії на схід від Новокалинового (10 км на північний захід від Авдіївки) і Новобахмутівки (10 км на північний схід від Авдіївки), а також поблизу самої Авдіївки, Степового, Сєверного (5 км на захід від Авдіївки) і Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки).

Своєю чергою, російські “воєнкори” стверджували, що тривають важкі бої поблизу Авдіївського коксохімічного заводу, а також в промисловій зоні.

Водночас, пише ISW, російські війська 4 грудня продовжили наступальні дії на авдіївському напрямку. На геолокованих кадрах, опублікованих 4 грудня, видно, що вони просунулися поблизу водосховища прямо на північ від Авдіївки.

Тим часом український Генштаб повідомив про невдалі наступальні операції російських військ на схід від Новокалинового і Новобахмутівки, а також поблизу самої Авдіївки, Степового, Сіверного і Первомайського.

Ситуація біля Авдіївки. Карта боїв ISW

Ситуація біля Авдіївки. Карта боїв ISW

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