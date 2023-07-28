Вибух в Одесі у Будинку профспілок – поліція повідомила подробиці (відео)

28 липня в Одесі у Будинку профспілок пролунав вибух. За попередньою інформацією, внаслідок необережного поводження вибухнула граната. У результаті загинула людина.

Про це повідомила поліція Одеської області, передає НСН.

Правоохоронці повідомили, що вибух стався після того, як граната розірвалася в руках масажиста-реабілітолога. Він загинув на місці.

Попередньо встановлено, що унаслідок необережного поводження граната вибухнула у руках масажиста-реабілітолога, який орендував підвальне приміщення у Будинку профспілок. Реабілітолог загинув, а його відвідувач отримав баротравму легкого ступеня, інформує поліція.

Походження боєприпасу поліцейські встановлюватимуть у ході досудового розслідування.

Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою “нещасний випадок” та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вибух в Одесі у Будинку профспілок. Відео від поліції

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