Ворог поширює дезінформацію про підготовку вибуху в лікарні Дніпра – ЦПД

Проросійські групи у соцмережах поширюють дезінформацію про нібито підготовку вибуху в лікарні Дніпра.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Так, у фейковому повідомленні йдеться про евакуацію всього медичного персоналу і всіх пацієнтів з міської лікарні №2, в яку, за легендою рашистів, пізніше масово заносили ящики з вибухівкою.

«Подібні провокації звучать особливо різко після влучання російської ракети в багатоповерхівку Дніпра», наголошують у ЦПД.

Таким чином, публікуючи десятки фейкових заяв про можливі вибухи, російські загарбники готують для себе «інформаційне алібі», щоб приховувати майбутні злочини проти України та загострити панічні настрої населення.

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