Окупанти вбили у Херсоні волонтера Руслана Анісенка

Сьогодні, 5 грудня, у Міжнародний День волонтера російсько-окупаційні війська вбили у Херсоні волонтера Руслана Анісенка.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає НСН.

«Життя Руслана Анісенко, волонтера організації «Справжні», трагічно обірвалося сьогодні зранку. Його вбив російський снаряд, випущений по центру міста», розповів він.

Обстріл Херсона 5 грудня

Зранку 5 грудня окупанти вкотре завдали удару по середмістю Херсона.

«З самого ранку російська армія безжально вкрила вогнем центр Херсона. На цьому місці окупанти вбили двох людей. Лікарям, які оперативно прибули на місце події, залишилося лише констатувати смерть херсонців», повідомив Прокудін.

59-річний чоловік – травмований. Каретою “швидкої” його шпиталізували для надання меддопомоги.

Також було влучання в один із медзакладів, там легких поранень зазнали двоє лікарів.

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