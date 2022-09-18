В ОК “Південь” прокоментували стрілянину та вибухи в окупованому Херсоні ввечері 17 вересня

Вчора, 17 вересня ввечері, в тимчасово окупованому Херсоні повідомляли про вибухи та стрілянину. Окупанти повідомили про так звану “контртерористичну” операцію. Що ж насправді сталося в Херсоні?

Ці події прокоментувала голова Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє NNS з посиланням на РБК-Україна.

Наталія Гуменюк звернула увагу, що раніше було попередження про те, з 17 до 20 вересня в Херсонській області, окупантами планується ціла низка диверсійних заходів, які будуть шкодити іміджу ЗСУ.

“Російські військові намагаються донести інформацію, що не звільняють їх, а захоплюють. Саме тому провокації зі стріляниною посеред Херсона, провокації з вибухами та інше, що вони висвітлюють, в першу чергу, на своїх пропагандистських каналах — на це треба звертати увагу”, зазначила Гуменюк.

За її словами, якщо на окупованих територіях відбуваються якісь надзвичайні події, наприклад вибухи чи стрілянина, і вона ще не завершилася, а кореспондент окупаційного ТБ вже “у вирі подій”, то це, скоріш за все, і є провокація.

Нагадаємо, вчора, 17 вересня ввечері росіяни заявили про так звану “контртерористичну” операцію в окупованому Херсоні.

В ЗСУ припускали, що таким чином окупанти знімають собі “черговий сюжет”.

Тим часом як речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що це “кадирівці” могли воювати з “вагнерівцями”, які нещодавно відправили для “підсилення” Херсону.

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