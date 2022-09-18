ЗСУ на Херсонщині потопили російську баржу з окупантами та технікою

Збройні сили України на Херсонщині потопили російську баржу з військовою технікою та окупантами на борту.

Про це повідомляє NNS з посиланням на оперативне командування “Південь“.

За допомогою цього судна росіяни намагалися переправляти своє озброєння.

“Відмінусовано одну одиницю альтернативного флоту – баржу, за допомогою якої окупанти намагалися доправляти озброєння та техніку”, повідомили в ОК “Південь”. “Продірявлену “посудину” відправлено за курсом руського воєнного корабля разом із навантаженою військової технікою та супровідним персоналом”, йдеться в повідомленні.

За словами командування, ЗСУ забезпечили вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів й передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів.

Як зазначають в ОК, дії українських військових зруйнували окупантам плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який ті намагалися полагодити.

Згідно з повідомленням, загалом українські військові за добу знищили на півдні 62 окупантів та 5 одиниць броньованої техніки.

Фото ілюстративне