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Українські захисники підбили з артилерії російський катер на Дніпрі

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російський катер на Дніпрі
Фото ілюстративне
Національна служба новин - NNS

Українські захисники сьогодні точним ударом артилерії вразили російський катер на Дніпрі.

Судно окупантів Сили оборони підбили на Таврійського напрямку, повідомив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони полковник Євген Єнін, передає НСН.

За його словами на Таврійського напрямку відмінні результати показала українська артилерія.

“Це сталося на Дніпрі в районі острова Білогрудий, ураження здійснено артилерійськими засобами”,розповів військовий у коментарі виданню “Українська правда”.

Українські захисники підбили з артилерії російський катер на Дніпрі

Сьогодні Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні повідомив, що українські військові минулої доби підбили корабель чи катер російських окупантів. Більше інформації там пообіцяли надати після уточнення:

“Дещо більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення”.

Також повідомляється, що за добу українські захисники знищили близько 710 російських загарбників, пошкодили чи потопили військове судно РФ, а також знищили по 4 танки і БПЛА.

Відбили атаки, знищили 710 окупантів і вороже судно  – війна в Україні 10 січня, що відбувається на фронті

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