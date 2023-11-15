Удар по Селидовому на Донеччині – кількість загиблих зросла

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Селидовому на Донеччині зросла. Рятувальники деблокували тіло ще одного загиблого з-під завалів будинку, по якому влучили окупанти.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Наразі відомо про двох загиблих, ще три людини постраждали.

За даними рятувальників, під завалами, ймовірно, перебувають дві людини. Роботи тривають.

Удар по Селидовому на Донеччині

Вночі 15 листопада російські війська завдали ракетного удару по місту Селидове на Донеччині. За даними ОВА, внаслідок удару частково зруйновано чотириповерхівку, яка зазнала прямого влучання, ще 7 багатоповерхівок пошкоджено. Також повністю зруйнований один приватний будинок, ще 16 пошкоджені.

Офіс генерального прокурора повідомив, що російські війська завдали чотирьох ракетних ударів по житлових кварталах у місті Селидове, обстріл був здійснений із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Ще новини України: Під час повторного удару росіян на Запоріжжі загинули двоє рятувальників, 7 людей поранено