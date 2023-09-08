У Сумах російська ракета влучила у приватні будинки в районі Козацького проспекту. Вибух пролунав 8 вересня близько 5:30.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресслужбу Сумської міської ради.

На жаль, є влучання ракети у приватні будинки в районі Козацького проспекту. Деякі будинки пошкоджені, один – зруйнований. Усім постраждалим надається допомога. Відповідні служби працюють, йдеться у повідомленні.

Пізніше Суспільне Суми опублікувало фото з місця влучання ворожої ракети.

У ДСНС України зазначили, що зранку з-під завалів вдалося врятувати двох людей: чоловіка та жінку.

Зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі. Під уламками знаходились дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 р.н) та жінку (1958 р.н), йдеться у повідомленні.

Відео: в Сумах людей витягують з під завалів після ракетної атаки росії

Крім того, як повідомили в ОВА, вночі та вранці російські військові завдавали удари по двох громадах Сумщини: Сумській та Середино-Будській. Зафіксовано 14 вибухів.

Сумська громада: в м. Суми зранку відбулося влучання ворожої ракети. Внаслідок влучання зруйновано один будинок, пошкоджено 6 приватних будинків. Середино-Будська громада: росіяни вдарили з мінометів (4 вибухи) та артилерії (9 вибухів), повідомили в ОВА.

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