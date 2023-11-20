У Києві закінчився безморозний період – найдовший за всю історію спостережень

У Києві закінчився безморозний період, який був найдовшим за всю історію спостережень, він тривав 232 дні.

Як передає НСН, про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Безморозний період у столиці закінчився 18 листопада, коли вперше цієї осені температура повітря знизилась до -0,2ºС. Він тривав з 31 березня.

Середня дата першого заморозку в Києві за весь час спостережень припадає на 21 жовтня. Середня тривалість безморозного періоду – 197 днів.

Попередній рекорд за період без морозів встановив 2022 рік – 225 днів. Найкоротші безморозні періоди у Києві фіксували у 1902 та 1945 роках – лише 144 дні.

“Попри на те, що зима вже нагадала про себе, її офіційний початок відбудеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження. Середня дата такого переходу у Києві припадає на 29 листопада”, розповіли в обсерваторії.

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