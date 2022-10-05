У Чернівцях був затриманий вбивця патрульної – всі подробиці

Правоохоронці затримали злочинця, якого підозрюють у розбещенні дітей. 3 жовтня він застрелив співробітницю поліції у Чернівцях.

Як передає NNS, про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

“Тепер офіційно! Покидька, який розбещував дітей і вбив поліцейську в Чернівцях, затримано!”, зазначив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов повідомив у Фейсбуці.

Під час затримання зловмисник знову застосував зброю, його було поранено.

Згодом поліція повідомила, що затриманий помер. Йому було 53 роки. Уродженець АР Крим, зареєстрований був у Житомирській області.

Нагадаємо, у Чернівцях 3 жовтня під час затримання чоловіка, якого звинувачують у розбещені дітей, загинула співробітниця поліції.

Зловмисник відкрив вогонь біля школи, застрелив поліцейську та поранив ще одного правоохоронця. Після цього він втік.

У Чернівцях підозрюваний у розбещенні неповнолітніх убив поліцейську під час затримання