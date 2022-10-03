Правоохоронці у Чернівцях проводять операцію із затримання підозрюваного в розбещені неповнолітніх. Під час проведення затримання одна поліцейська загинула, ще один поліцейський зазнав поранення.
Як передає NNS, про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
Наразі відомо, що підозрюваний укрився в багатоквартирному будинку. Операція із його затримання триває.
Правоохоронці наразі офіційно не коментували проведення операції.
За даними «Суспільного», у місті перекрили вулицю Воробкевича поблизу школи №27, там працюють правоохоронці. Очевидці повідомили, що чули стрілянину.
Правоохоронці зазначили журналістам, що інформація про поранених чи загиблих дітей є фейком.
Видання «Чернівецький промінь» пише, що внаслідок перестрілки у Чернівцях загинула поліцейська 22 років через вистріл упритул у голову. Нападник нібито стріляв з автомата Калашникова, але офіційного підтвердження цьому немає.