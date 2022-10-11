СБУ ліквідувала дві групи диверсантів ПВК “вагнер” на Харківщині

Працівники Служби безпеки України (СБУ) провели спецоперацію і ліквідували дві групи диверсантів ПВК “вагнер” у Харківській області.

Про це NNS дізнався з повідомлення пресслужби СБУ.

“Аеророзвідка локації, блискавичний штурм і жодних втрат — такий результат роботи спецпризначенців ЦСО “А” та колег з Управління СБУ в Харківській області”, зазначили в СБУ.

Повідомляється, що у ворога: один 200-й, ще чотирьох — захоплено в полон. Серед них командир диверсійно-розвідувальної групи, який уже передає СБУ важливу розвідінформацію, зокрема про влаштовані окупантами катівні українців.

Нагадаємо, у липні ресурс “Важные истории” та правозахисний проєкт “Русь сидящая” повідомляли, що приватна військова компанія “вагнера”, яка бере участь у війні проти України, завербувала в колоніях рф приблизно 200 засуджених.

А в українські розвідці повідомляли, що росія залучає до війни проти України більше найманців різних ПВК, зокрема “вагнерівців”, оскільки прихована мобілізація відбувається без успіху.