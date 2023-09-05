У Києві вандали пограбували могилу пілота «Джуса» – що відомо

У Києві вандали пограбували могилу пілота «Джуса», який загинув у Житомирській області під час тренувального польоту.

Про це повідомила дівчина, з якою зустрічався льотчик, Меланія Подоляк у соцмережі Х, передає НСН.

Вандали пограбували могилу пілота «Джуса»

Після похорону українського льотчика його побратими залишили на могилі безліч шевронів на знак пам’яті.

Меланія Подоляк звернулася до людей, які їх вкрали, повернути речі на місце.

“Людині, яка вкрала шеврони, які на Андрієвій могилі залишили його побратими. Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам вам натомість щось більш унікальне і цінне, а ви повернете шеврони на місце. Ніхто не впізнає вашого імені”, написала дівчина загиблого льотчика.

Людині, яка вкрала шеврони, які на Андрієвій могилі залишили його побратими.

Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам вам взамін щось значно унікальніше і цінніше, а ви повернете шеврони на місце.

Ніхто не дізнається вашого імені. pic.twitter.com/iIh1sZYqUR — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) September 4, 2023

Нагадаємо, на Житомирщині трагічно загинули троє українських льотчиків – Андрій Пільщиков (Джус), В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін. Жахлива авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі зіштовхнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.

Як повідомлялося, працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

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