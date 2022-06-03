Після вибуху в Мелітополі колаборанти тікають з міста

У Мелітополі Запорізької області місцеві колаборанти почали панікувати після вибуху, який стався 30 травня.

Про це інформує місцеве видання “РІА-Мелітополь“, передає NNS.

Найперша після інциденту відреагувала Галина Данильченко, яка обіймає посаду “начальниці військово-цивільної адміністрації”. Колабораціоністка заявила, що боїться за своє життя.

Виявляється у день вибуху вона їхала слідом за автомобілем племінниці Балицького. Жінка розцінила це, як невдалий замах на її життя.

Утім російські окупанти запропонували Данильченко звільнитися за однієї умови – здатися спецслужбам України.

“Не виключено, що самі колаборанти вирішили позбутися Галини Данильченко як відпрацьованого матеріалу. Тому підрив саморобного вибухового пристрою є наслідком розбирань усередині російських структур”, йдеться в матеріалі.

Згодом “губернатор” Євген Балицький попросив перевести його разом із заступниками до Криму, пояснивши своє прохання тим, що керувати областю він легко зможе і там.

Проте самопроголошений “прем’єр-міністр” окупаційної влади в Криму Сергій Аксьонов відмовив колабораціоністу.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на Галину Данильченко розпочалося “полювання”. На сайті патріотів за її ліквідацію обіцяють 699 доларів.

30 травня близько восьмої години ранку в центрі Мелітополя пролунав потужний вибух. Є кілька постраждалих, серед яких племінниця колабораціоніста Євгена Балицького.