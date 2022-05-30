У Мелітополі пролунав вибух у районі будинку псевдогубернатора Балицького

У центрі тимчасово окупованого Мелітополя сьогодні вранці, 30 травня, пролунав вибух. За попередніми даними, інцидент стався в районі, де проживає призначений окупантами “губернатор” області Євген Балицький.

Про це повідомляє видання РІА Мелітополь, з посиланням на Слово і діло передає NNS.

За інформацією цього ЗМІ, вибух стався в районі ТЦ Квартал, де розташована багатоповерхівка псевдогубернатора Запорізької області Балицького.

На даний момент центральна площа міста оточена. Видання опублікувало кадри, на яких видно, як медики несуть на ношах поранену жінку: за попередньою інформацією, це Євгенія Зайцева – дочка покійного брата Євгена Балицького.

Всього поранення могли отримати троє людей.

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