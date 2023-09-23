Окупанти обстріляли Херсон – загинула жінка, є поранений

Ввечері 23 вересня російські окупанти обстріляли Херсон. Внаслідок чого загинула 65-річна жінка, а 27-річний чоловік отримав поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, жінку російський снаряд вбив на подвір’ї власного будинку, вона отримала несумісні із життям травми. Пораненому чоловіку надали меддопомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Раніше 23 вересня у Миколаївці, що на Херсонщині, росіяни з безпілотника скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік зазнав важких поранень – він втратив частину руки, також у нього поранення грудної клітини, відкритий перелом і кровотеча.

Обстріли Херсонщини 22 вересня

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що за минулу добу, 22 вересня, окупанти здійснили 119 обстрілів, випустивши 598 снарядів з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню «Град», протитанкових ракетних комплексів, безпілотників та авіації.

Російські військові обстріляли зокрема медичний та навчальні заклади, пункт незламності й територію елеватора у Бериславському районі. Також під російським вогнем опинилися навчальні заклади, об’єкти критичної інфраструктури та пенітенціарну установу в Херсонському районі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

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