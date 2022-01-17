На гірськолижному курорті в Карпатах масово отруїлися туристи

У Карпатах на гірськолижному курорті Мигове у Чернівецькій області масово отруїлися туристи. 16 громадян поскаржилися на погане самопочуття та блювання – усі вони були відвідувачами місцевого ресторану.

Як повідомляє Держпродспоживслужба, сигнал про масове отруєння надійшов до обласного центру контролю профілактики хвороб при МОЗ у неділю, 16 січня, передає NNS.

Про ознаки отруєння повідомили дві особи, яких довелося екстрено госпіталізувати. Лікарі поставили діагноз “гастроентероколіт”.

За добу зі скаргами на погане самопочуття та блювання до медзакладів у селі Мигове звернулося ще 14 людей. Як з’ясувалося, всі, хто отруївся, харчувалися в ресторані “Гетьман”, що знаходиться у Вижницькому районі Чернівецької області.

На місце події одразу виїхали фахівці, щоб провести епідрозслідування. В даний час вони з’ясовують фактори передачі, обставини та джерела збудника захворювання.

Додамо, що ресторан “Гетьман” у селищі Мигове знаходиться за адресою пров. Гірськолижний, 1. Заклад громадського харчування розташований за кілька кілометрів від гірськолижного туристичного комплексу “Мигово”.

За даними сайту Tripsdvisor, громадське харчування має рейтинг 4,5 бала та кілька схвальних відгуків від відвідувачів. До слова, більшість із них була задоволена рівнем обслуговування та смаком страв у ресторані.

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