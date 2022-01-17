Викрали та закопали у погребі: на Запоріжжі знайшли тіло зниклого хлопчика

На Запоріжжі знайшли тіло зниклого хлопчика – 11-річного Максима Самофалова, котрого з кінця літа шукали по всій Україні, виявили мертвим.

Що сталося з дитиною, розповіли у пресслужбі ГУНП у Запорізькій області, передає NNS.

“Труп хлопчика 2010 року народження, якого розшукували, як зниклого без вісти, виявлено закопаним у погребі на території приватного будинку. У скоєнні тяжкого злочину обґрунтовано підозрюються двоє раніше судимих чоловіків. Поліцією проводяться невідкладні заходи по їх затриманню”, йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, що хлопчик зник 29 серпня 2021 року у смт Якимівка Запорізької області. За непідтвердженою інформацією, дитина втекла з інтернату, хоча мала тимчасово проживати з бабусею.

Крім того, відомо, що у Максима є мама, братики та сестрички. До останньої події він вже неодноразово втікав, але так надовго ніколи не пропадав. Місцеві жителі казали, що хлопчик часто працював у наймах, щоб отримати хоч якусь копійку.

Працівники кримінальної поліції встановили двох раніше засуджених чоловіків 1976 та 1996 років народження, причетних до скоєння цих злочинів. Старший з них 9 років перебував за гратами за скоєння тяжких злочинів.

Оперативниками встановлено, що вони скоїли викрадення хлопчика наприкінці серпня 2021 року, утримували в підвалі впродовж двох тижнів, а потім вбили.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за умисне вбивство та викрадення дитини. Тепер вони шукають ймовірних убивць.

NNS висловлює співчуття рідним та близьким хлопчика