Навіть діти в Україні виступають проти агресії росії і допомагають українським захисникам. Маленька Соломія із міста Дніпро грає у центрі міста на сопілці для того, щоб зібрати кошти для ЗСУ.

Її звуть Соломія Реут, їй шість, і вона мешкає в українському місті Дніпро, в яке вже не раз прилітали путінські ракети.

На вигляд така тендітна, але водночас дуже сильна духом дівчинка грає на сопілці просто неба на центральній площі Дніпра і збирає гроші для українських військових.

Соломії вже вдалося зібрати 118 тисяч гривень, усі гроші дівчинка передає на потреби армії, з посиланням на ТСН передає NNS.

Раніше Соля разом із мамою Ксенією займалися волонтерством. Бажаючи зробити щось ще для наших захисників, Соломія запропонувала мамі проводити благодійні концерти просто на вулиці їхнього міста, а саме грати на сопілці.

У відео, яке розмістила мама дівчинки, Соломія грає пісню “Стефанія” з якою український гурт Kalush Orchestra переміг на “Євробаченні 2022”. Дівчинка не лише грає, а ще й співає, а точніше читає рядки із пісні Олега Псюка.

“Беззубий реп про Стефанію від Соломії”, написала мама під відео.

Фото: Дніпро оперативний

Захистив Київ: 15-річний підліток допоміг ЗСУ знищити колону ворожої техніки